Die Augsburger Osterdult ist offiziell eröffnet

Schon am Karsamstagvormittag kamen viele, um erstmals seit zwei Jahren wieder ohne Auflagen zu bummeln. Was angeboten wird.

An der Länge der Begrüßung bei der offiziellen Dult-Eröffnung am Karsamstag konnte man sehen, wie sehr die Augsburger nach der langen Corona-Pause auch auf diese Veranstaltung hingefiebert haben. Bundes- und Landtagsabgeordnete, Stadträte, Altstadträte, Offizielle der Stadt und viele weitere Gäste ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Augsburgs drittem Bürgermeister Bernd Kränzle und der Vorsitzenden des Landesverbandes bayerischer Marktkaufleute, Manuela Müller-Manz, die 136. Georgidult zu eröffnen.

Müller-Manz betonte, wie sehr die Marktkaufleute auf diesen Saisonauftakt gewartet haben. Schließlich seien sie neben Diskotheken und Nachtclubs die von den Corona-Beschränkungen am stärksten beschnittene Berufsgruppe gewesen. In vielen der Kaufmannsfamilien seien mehrere Generationen von Existenz- und Zukunftsangst betroffen gewesen. Umso mehr freue man sich, jetzt wieder durchzustarten und die Kunden in den "rollenden Fachgeschäften" der Dult beraten zu können.

Zu diesen Zeiten ist geöffnet

Die Dult ist zurück - und mit ihr die Besucher. Schon kurz nach der Eröffnung bummelten zahlreiche Kunden durch die Stände oder ließen es sich an einem der zahlreichen Imbissstände schmecken. Die Dult findet zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ohne Corona-Auflagen statt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr, die Dult dauert bis 1. Mai.

Beschicker und Kunden sind froh, sich zwischen Jakober- und Vogeltor wieder unter "normalen Bedingungen" treffen zu können. In den vergangenen Jahren war dies wegen Corona nicht so, an Sonntagen durfte teils nur eine begrenzte Anzahl Besucherinnen und Besucher aufs Gelände. Nun geht alles wieder seinen normalen Gang und am Karsamstag kamen schon kurz nach der offiziellen Eröffnung viele, die durch die Standreihen bummelten.

117 Beschickerinnen und Beschicker bieten ihre Waren an - über Gewürze, Spielwaren, Haushaltsgeräte bis hin zu Süßigkeiten, Öle und Kurzwaren ist alles dabei. (AZ/nip, att)

