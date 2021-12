Die Augsburger Polizei sucht nach einer vermissten Kollegin

Eine 49-jährige Polizistin ist seit Samstag verschwunden. Die Ermittler bestätigen, dass sie ihre Dienstwaffe mit sich führt. Die Fahndung blieb bislang ergebnislos.

Es ist eine Vermisstensuche, die die Augsburger Polizei zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst hat: Die 49-jährige Judith Marschall, die in Stadtbergen lebt, wird seit Samstag vermisst. Die Frau arbeitet als Polizistin bei der Polizeiinspektion Pfersee. Familienangehörige und Kollegen sind in großer Sorge, dass sich die Vermisste etwas antun könnte.

Vermisste Polizistin aus Stadtbergen führt wohl Dienstwaffe mit sich

Die Polizei verweist in einer Pressemitteilung vom Montag darauf, dass die Polizistin ihre Dienstwaffe mit sich führt. "Als Polizeibeamtin hatte die Vermisste Zugriff auf ihre persönliche Dienstwaffe. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie diese auch mitführt. Nach aktuellem Stand bestehen jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für eine Fremdgefährdung", heißt es bei der Augsburger Polizei.

Bereits am Samstag war die Vermisstensuche eingeleitet worden, ohne auf die näheren Umstände einzugehen. Im Pressebericht hieß es: "Seit Samstagfrüh wird die 49-jährige Judith Marschall vermisst." Sie habe am Samstagmorgen eigenständig ihr Wohnanwesen in Stadtbergen verlassen, kehrte nicht nach Hause zurück und meldete sich nicht mehr bei ihren Angehörigen.

Zuletzt wurde die vermisste Polizistin in Pfersee gesehen

Zuletzt sei sie gegen 8 Uhr in Augsburg im Ortsteil Pfersee gesehen worden, teilte die Polizei ferner mit. Nun gibt es eine neue Dimension in der Vermisstensuche. Dem Vernehmen hatte sich die Polizistin am Samstag im Polizeirevier aufgehalten. Alles deutet darauf, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Dienstwaffe abgeholt hat.

Eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei blieben am Samstag ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich Judith Marschall in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte", teilte die Polizei am Samstag mit. Diese Einschätzung gelte weiterhin, hieß es am Montag.

Judith Marschall ist 1,75 Meter groß, schlank und hat schulterlange, gelockte braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer grau-beigen Winterjacke bekleidet. Möglicherweise ist die Vermisste mit einem grünen Citroen Berlingo mit Augsburger Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Judith Marschall und zu ihrem Fahrzeug. Zeugen können sich an jede Polizeidienststelle wenden.