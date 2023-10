Die Augsburger Stadtwerke senken den Strompreis zum Jahreswechsel

Ein Augsburger Durchschnittshaushalt spart um die 260 Euro pro Jahr, rechnet der Versorger vor. Der Abstand zur privaten Konkurrenz wird dadurch kleiner.

Die Stadtwerke Augsburg werden zum 1. Januar die Strompreise senken. Zum Jahreswechsel wird der Preis in der Grundversorgung um fast elf Cent pro Kilowattstunde sinken und dann künftig bei 35,6 Cent pro Kilowattstunde liegen. Die Stadtwerke hatten - nachdem der Strompreis im Frühjahr mit 52,5 Cent Rekordhöhen erreichte - zuletzt im Oktober die Preise gesenkt. Bei den Kunden schlug diese Preissenkung aber nur in Teilen durch, weil der Kilowattstundenpreis immer noch über der Strompreisbremse von 40 Cent lag und somit der Staat einen Teil der Stromrechnung bezahlte.

Stadtwerke-Preis liegt ab Januar unterhalb der Strompreisbremse

Mit den ab Januar gültigen 35,6 Cent liegen die Stadtwerke unterhalb der Strompreisbremse, sodass die Kunden nun in größerem Umfang entlastet werden. Die Stadtwerke gehen von etwa 260 Euro Ersparnis pro Jahr für einen Durchschnittshaushalt in Augsburg aus. Zusammen mit der Preissenkung vom 1. Oktober liege die Jahresersparnis nun bei etwa 400 Euro pro Jahr. Die Preissenkung in der Grundversorgung wird in vergleichbarer Größenordnung auch bei Neuverträgen mit längeren Laufzeiten und Festpreisen umgesetzt. Bei bereits bestehenden Festpreis-Verträgen bleibt es bei den Preisen.

Mit ihren Preisen liegen die Stadtwerke nach wie vor über den Preisen von anderen privaten Anbietern, vor allem wenn man Wechselboni einrechnet. Allerdings hat sich der Abstand mit der angekündigten Preissenkung verringert, wobei auch andere Anbieter in den kommenden Monaten womöglich nochmals senken werden. Die Stadtwerke argumentieren, dass sie aus Gründen der Versorgungssicherheit Energie an den Märkten langfristiger einkaufen. Preiserhöhungen seien so erst mit Verzögerung bei den Kunden angekommen, mit den Preissenkungen verhalte es sich nun aber ähnlich. Wie sich die Energiepreise in den kommenden Wintermonaten entwickeln, könne man noch nicht abschätzen. Wenn es weiteren Spielraum für Preissenkungen gebe, werde man diesen ausnutzen. Aufgrund der Januar-Preissenkung werden die Stadtwerke die Abschläge für die betroffenen Kunden neu berechnen. Zuletzt hatten teils drastisch gestiegene Abschläge trotz gesunkener Preise für Verwunderung bei manchen Kunden gesorgt, weil bei der Berechnung zum Teil noch nicht abgerechnete Nachforderungen berücksichtigt wurden.

Beim Gas gibt es keine Senkung - mit Steuern könnte es wieder teurer werden

Keine Senkung wird es wie berichtet beim Gas zum 1. Januar geben. Die Stadtwerke hatten den Preis im Juli und Oktober gesenkt und gegenüber dem Jahresbeginn fast halbiert. Eine Kilowattstunde Gas kostet mit den aktuellen sieben Prozent Mehrwertsteuer 11,31 Cent und liegt damit minimal unter der Gaspreisbremse. Man könne den Netto-Preis (ohne Steuer) trotz steigender Netzentgelte und CO2-Bepreisung so beibehalten, kündigen die Stadtwerke an. Wenn die Mehrwertsteuererhöhung auf die üblichen 19 Prozent durchgeht (das Kabinett hat beschlossen, der Bundestag noch nicht), wird es faktisch aber aus Kundensicht teurer.