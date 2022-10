Die B17-Brücke an der Gögginger Straße hat nun einen Übersteigschutz

Aufgrund eines tragischen Vorfalls wurde ein zusätzliches Geländer angebracht. Es ist nicht die erste Brücke in Augsburg, die diesen Schutz erhält.

An der Brücke an der Gögginger Straße, die über die B17 führt, wurde vor wenigen Wochen ein zusätzliches Geländer angebracht, um einen Übersteigschutz zu schaffen. Die Initiative ist auf die Schulfamilie des Maria-Stern-Gymnasiums, die Polizei und einige Stadträte zurückzuführen. Sie hatten die Stadt nach einem tragischen Vorfall im Mai dieses Jahres um eine zusätzliche Sicherung gebeten.

Die Schulgemeinschaft des Maria-Stern-Gymnasiums hatte im Mai den Tod einer 14-jährigen Mitschülerin zu verkraften. Sie hatte sich an der B17-Brücke nahe der Schule das Leben genommen. "Die Initiative kam von der Schule. Eltern, Lehrer und Schüler hatten darum gebeten, dass die Situation verbessert wird", sagt Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg. Der Alltag an der Schule habe sich zwischenzeitlich stabilisiert. "Die Lage ist ruhig. Die Klassenkameraden des Mädchens und ihr nahestehende Schülerinnen und Schüler werden aber noch beobachtet und betreut", sagt er.

Schulfamilie, Polizei und einzelne Stadträte hatten sich die Sicherung gewünscht

Nicht nur von der Schule kam die Initiative für einen zusätzlichen Schutz an der Brücke. "Seitens der Polizei wurde ein entsprechender Wunsch an die Bauverwaltung herangetragen. Auch von Stadträten wurden entsprechende Vorschläge eingebracht", teilt Baureferent Gerd Merkle (CSU) auf Anfrage mit. In Augsburg gibt es eine weitere Brücke, die durch ein zusätzliches Geländer gesichert ist. "Auch der Geh- und Radwegsteg über die B17 auf Höhe des Osterfeldparks verfügt über einen Übersteigschutz. Weitere Beispiele gibt es jedoch nicht", so Merkle. Die Materialkosten für das neue Geländer an der B17-Brücke an der Gögginger Straße beliefen sich auf rund 5000 Euro. Die Arbeiten wurden in Eigenleistung durch das Tiefbauamt ausgeführt. Derzeit seien keine ähnlichen Maßnahmen an anderen Augsburger Brücken geplant.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten. Hier finden Sie eine Übersicht.