Die Bäckerei Ihle schließt eine Filiale in Lechhausen

Der Laden in der Neuburger Straße wird zum 1. Februar 2024 aufgegeben. Das Unternehmen verweist auf einen alternativen Standort in der Nähe.

Die Bäckerei Ihle gibt ihre Filiale in der Neuburger Straße in Lechhausen nahe der Haltestelle Ulrichsbrücke auf. Kunden werden in einem Aushang darüber informiert, dass das Geschäft ab 1. Februar 2024 dauerhaft geschlossen ist. Die Filiale ist wegen des Cafébetriebs vielen Gästen vertraut.

Die nächste Ihle-Filiale ist im Rewe am Lechhauser Schlössle

Das Unternehmen Ihle weist darauf hin, dass es für Ihle-Kunden einen alternativen Standort in der Nähe gebe. Im Rewe am Schlössle in Lechhausen sei die nächst gelegene Filiale. Man bedankt sich bei Kunden für die jahrelange Treue. Die Filiale in der Neuburger Straße hat sonntags geöffnet. Nicht weit davon entfernt liegt die türkische Bäckerei Nobel, die ebenfalls einen großen Kundenkreis anspricht. Das Gebäude der Ihle-Filiale in der Neuburger Straße ist gegenwärtig eingerüstet. (möh)

