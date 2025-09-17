Die Bäderschließung ist die nächste Blamage für die Stadt Augsburg

Die vorübergehende Schließung des Hallenbads in Haunstetten ist zunächst eine betrübliche Nachricht für Menschen, die gerne zum Schwimmen gehen. Die Stadt Augsburg kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht konkret sagen, wie lange die Schließung dauert. Man ist bemüht, die Öffentlichkeit vorerst zu beruhigen.

Dieser Schachzug wirkt deshalb dilettantisch, weil die Stadt Augsburg bislang verschwiegen hat, dass das Plärrerbad ebenfalls momentan nicht zu nutzen ist. Das Plärrerbad ist Schulen und Vereinen vorbehalten. Dennoch ist es ein absolutes Unding, das Thema auszublenden. Das schafft kein Vertrauen in die Verantwortlichen.

Bäderschließung: Reden die Ämter in der Stadt Augsburg miteinander?

Die Informationspolitik über die Schließung des Bades in Haunstetten ist verheerend. Das zuständige Sportamt wurde von den Baufachleuten kalt erwischt. Man fragt sich: Reden die einzelnen Ämter miteinander? Noch in der Vorwoche verkündete die Stadt vollmundig den Start in die neue Hallenbadsaision. Nichts deutete auf Unwägbarkeiten.

Mit dem Thema Sicherheit ist nicht zu spaßen. Nach jüngster Aussage der Stadt liegt es an einem Sprungturm, warum das komplette Bad in Haunstetten geschlossen bleiben muss. Viel mehr hat die Stadt dazu bislang nicht preisgegeben. Die Aussage bleibt zu hinterfragen.