vor 51 Min.

Die Bahn will den Hauptbahnhof ausbauen und auf mehr Zugverkehr vorbereiten

Der Augsburger Hauptbahnhof soll in den kommenden Jahren für mehr Zugverkehr ausgebaut werden. In der Mitte des Bildes ist der Lichthof für den Bahnhofstunnel zu sehen, rechts davon der neue Bahnsteig F.

Plus Aus der Politik gibt es Befürchtungen, dass die Kapazitäten am Augsburger Hauptbahnhof künftig nicht ausreichen werden. Die Bahn kündigt einige Maßnahmen an.

Von Stefan Krog

Die Bahn hat die Befürchtungen mehrerer Kommunalpolitiker und Abgeordneter aus der Region zurückgewiesen, nach denen es ab 2025, wenn Stuttgart 21 in Betrieb geht, am Augsburger Hauptbahnhof zu Kapazitätsengpässen kommen könnte. "Die Kapazitäten des Knotens Augsburg sind zur Abwicklung der dann geplanten Fern- und Nahverkehrskonzepte ausreichend", so ein Sprecher der Bahn auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings sagt die Bahn auch, dass am Hauptbahnhof in den kommenden Jahren weitere Baumaßnahmen geplant seien, um eine stabile Abwicklung des Betriebs in Zukunft sicherzustellen. Denn dauerhaft soll der Regio-Schienen-Takt auch ins westliche Augsburger Umland verdichtet werden. Die Politiker aus der Region pochen darauf, Zeit- und Finanzierungspläne offengelegt zu bekommen.

