Die Bahntrasse wird kommen – und der Bärenkeller wird betroffen sein

Plus Anders als Umlandgemeinden wird der Bärenkeller in jedem Fall vom Bahnausbau betroffen sein, egal welche Variante kommt. Nun muss man versuchen, das Beste rauszuholen.

Während sich die Umlandgemeinden in ihren Stellungnahmen im Raumordnungsverfahren zur Bahnlinie Augsburg-Ulm meist darum bemühen, die Bahntrasse nach Möglichkeit nicht vor die eigene Haustür zu bekommen, ist beim Bärenkeller relativ klar, dass er von dem Aus- oder Neubau betroffen sein wird. Es geht nur um die Frage, ob im Osten oder in der Mitte des Stadtteils. Aus Sicht der Bürger im Bärenkeller ist das die Wahl zwischen Pest und Cholera.

Gleichwohl braucht es mehr Gleiskapazitäten in Richtung Ulm, um den Fernverkehr zu beschleunigen und Augsburg als Deutschlandtakt-Knoten zu qualifizieren. Ebenso wichtig ist, dem Nahverkehr endlich mehr Platz zu verschaffen, damit ein dichter minutengenauer Takt gefahren werden kann und die Verspätungen eingedämmt werden.