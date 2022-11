Augsburg

vor 16 Min.

Die Baukrise setzt Baugemeinschaften im Sheridan-Areal zu

Auf dem Sheridan-Areal will die Stadt Grundstücke an Baugemeinschaften verkaufen, die dort neue Konzepte des Wohnens ausprobieren. Doch die Baukrise sorgt auch hier für Probleme.

Von Stefan Krog

Die geplanten Mehrfamilienhäuser am westlichen Rand des Sheridan-Areals sollen einen Ausblick darauf geben, wie Wohnungsbau in Augsburg auch aussehen könnte: Die Stadt hat wie berichtet vier Grundstücke an Baugemeinschaften vergeben, die sich dort mit Konzepten bewerben mussten – die Ideen reichen bei den Projekten von Mobilitätsangeboten für Bewohnerinnen und Bewohner über große Gemeinschaftsräume mit Sauna oder Pizzaofen bis hin zur Nachbarschaftsbücherei. Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft: Dafür vergab die Stadt die Grundstücke nicht nach dem höchsten Gebot für das Grundstück, sondern nach dem besten Konzept. Doch angesichts der steigenden Kreditzinsen und der Baupreise bekommen die Hausbauer in spe Probleme – sie hoffen nun auf Gespräche mit der Stadt. Insgesamt geht es um bis zu 500 Wohnungen, die dort in einem für Augsburg neuen Schritt entstehen könnten.

