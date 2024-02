Augsburg

vor 47 Min.

Die Sanierung an der Schillerschule wird um eine halbe Million Euro teurer

Plus Lange wurde die Sanierung der Grund- und Mittelschule in Augsburg herbeigesehnt, nun kann der ursprüngliche Kostenrahmen nicht eingehalten werden. Es ist kein Einzelfall.

Von Miriam Zissler

Die Planungen und auch die Bauarbeiten an der Schillerschule in Lechhausen ziehen sich schon lange hin. Im Frühjahr soll nun wie geplant der erste Bauabschnitt beendet werden. Bei den Kosten kann der Plan allerdings nicht ganz eingehalten werden. Die Mehrkosten belaufen sich auf über eine halbe Million Euro. Eine Teilsanierung an der Bertolt-Brecht-Realschule wird ebenfalls teurer.

Lange wurde diese große Baumaßnahme an der Grund- und Mittelschule in Lechhausen herbeigesehnt. Als es 2020 losging, feierte die Schulgemeinschaft das mit einem kleinen Fest. Neben einer Generalsanierung und Erweiterung erhält die Schule auch eine Mensa. Dass sich die Mehrkosten auf 560.000 Euro belaufen, erklärte Roman Himmelhan vom Schulverwaltungsamt anlässlich der Vorstellung aller großen Schulbaumaßnahmen in diesem Jahr, die kürzlich stattfand, so: "Die Baumaßnahme wurde 2016 geplant. Jetzt ist es acht Jahre später. Der Umfang musste den Schülerzahlen angepasst werden. Die Kosten waren so nicht mehr zu halten." Als die Baumaßnahme geplant wurde, waren viele der Schüler, die sie heute besuchen, noch gar nicht geboren. Die geburtenstarken Jahrgänge der letzten Jahre haben in den Planungen berücksichtigt werden müssen.

