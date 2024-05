Augsburg

vor 47 Min.

Die Beste in Deutschland: Was Marie Meir an Hauswirtschaft begeistert

Plus Marie Meir von der Berufsschule Maria Stern in Augsburg ist Deutschlands beste Nachwuchs-Hauswirtschafterin. Wie die 19-Jährige Vorurteilen und Klischees begegnet.

Von Felix Beschta

Die Großküche ist blitzsauber und aufgeräumt. Spuren des eben beendeten Kochunterrichts sind nicht mehr zusehen. Es ist kurz nach Mittag an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Maria Stern in Augsburg. Marie Meir aus Gablingen macht hier eine Hauswirtschaftsausbildung – und das so erfolgreich, dass sie kürzlich sogar zu besten deutschen Nachwuchs-Hauswirtschafterin gekürt wurde. Was begeistert die 19-Jährige an der Hauswirtschaft, trotz mancher Vorurteile?

Die Spannung stieg, als die Jury Ende März nacheinander die Siegerinnen der deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft aufrief. "Ich war sehr aufgeregt", erinnert sich Marie Meir. Bereits als die Viertplatzierten – neun der zwölf Endrundenteilnehmerinnen teilten sich diesen Platz – von der Jury geehrt wurden, war für Meir und die Berufsfachschule Maria Stern klar, dass sie Großes geleistet hatte. Und auch unter den letzten Drei setzte sie sich gegen ihre Mitstreiterinnen aus Baden-Württemberg und Niedersachsen durch. Damit, dass sie am Ende den ersten Platz erreichen würde, habe sie nicht gerechnet, sagt Meir.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen