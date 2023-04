Die Brunnen im Augsburger Stadtgebiet erwachen aus dem Winterschlaf

Die Stadt Augsburg beginnt damit, die Abdeckungen an den Brunnen zu entfernen. Für Durstige gehen mehr als 20 Trinkwasserbrunnen in Betrieb.

Augsburg ist wegen seiner historischen Wasserwirtschaft als Weltkulturerbe ausgezeichnet worden. Im Winter ist davon weniger mitzubekommen. So sind zum Beispiel die drei Prachtbrunnen in der Innenstadt abgedeckt. Ab Montag, 17. April, ändert sich dies. Die städtischen Brunnen würden von ihrer Winterabdeckung befreit und wieder in Betrieb genommen, kündigt die Stadt an. Auch die mehr als 20 Trinkwasserbrunnen werden aus dem Winterschlaf erwachen.

Gestartet wird am Montag mit dem Augustusbrunnen am Rathausplatz sowie dem Merkur- und dem Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße. Im Anschluss wird der Jakobsbrunnen in der Jakoberstraße von seiner Winterabdeckung befreit. Diese Arbeiten sind bis 21. April geplant. Nach und nach folgen alle städtischen Brunnen. Auch der Thormannbrunnen am Königsplatz und der Reichenbergerbrunnen vor der Kongresshalle werden in der neuen Saison wieder in Betrieb genommen. Die Arbeiten dauern insgesamt zwei Wochen.

Beschäftigte der Stadtwerke reinigen die Augsburger Brunnen

Mitarbeiter der Stadtwerke werden die Brunenbecken reinigen und die Brunnen anschließen. Damit die Brunnenfiguren bei Einbruch der Dunkelheit bewundert werden könnten, so die Stadt, werde die Brunnenbeleuchtung wieder eingebaut. Abschließend werde Wasser eingefüllt, die Pumpen und Filter würden in Gang gesetzt und die Düsen würden eingestellt. Bis zum Herbst werden die Brunnen wöchentlich inspiziert, gereinigt und gepflegt, heißt es.

Gleichzeitig nehmen Stadtwerke in den kommenden Wochen mehr als 20 Trinkwasserbrunnen in der Stadt wieder in Betrieb. Dort kann jeder seinen Durst löschen, etwa in der Innenstadt, aber auch an der Schwedenstiege, im Wittelsbacher Park oder im Siebentischwald. (möh)

