Augsburg

Centurions dürfen nicht ins Stadion: Stadt verteidigt Entscheidung

Zwischen Sportreferat und Footballern soll es Gespräche über Alternativen geben. Die Bürgerliche Mitte wirft Referent Enninger vor, den Breitensport zu vernachlässigen. Der lässt die Kritik nicht gelten.
Von Stefan Krog
|
    • |
    • |
    • |
    Im Rosenaustadion sind die Regionalliga-Fußballmannschaften von FCA und Schwaben sowie Leichtathleten zugange. Für American Football ist kein Platz mehr.
    Im Rosenaustadion sind die Regionalliga-Fußballmannschaften von FCA und Schwaben sowie Leichtathleten zugange. Für American Football ist kein Platz mehr. Foto: Ulrich Wagner

    Nach der Entscheidung der Stadt Augsburg, die Football-Mannschaft Centurions nicht ins Rosenaustadion zu lassen, hat Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) angekündigt, gemeinsam mit der TSG Lechhausen als Mutterverein der Centurions nach anderen Lösungen zu suchen. „Wir haben ein großes Interesse, dass Football in Augsburg Fuß fasst“, so Enninger. Man habe sich die Entscheidung mit der Rosenau nicht einfach gemacht, letztlich seien die Belegungspläne mit zwei Regionalliga-Fußballmannschaften und den Leichtathleten im Rosenaustadion aber schon jetzt eng. Wenn der Rasen zu stark beansprucht würde, erhöhe sich die Verletzungsgefahr. Anfang September soll es erneut Gespräche geben.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Stefanie Morhart-Wolf

    Eine Tribüne in Lechhausen wird nichts nützen. Wo sollen den die ganzen Zuschauer parken? Wenn Football etabliert werden soll, muss groß gedacht werden.

    Frank Schmidl

    Der FCA mit Narrenfreiheit hat sich hier durchgesetzt und zeigt sein wahres Gesicht.

