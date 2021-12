Augsburg

18:45 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Augsburg ist stabil - doch die Zahlen sagen nicht alles

Dr. Jürgen Schottdorf war auch an Weihnachten im Spectrum-Club im Impfeinsatz. Auch anderorts in der Stadt wurde an den Feiertagen weiter gegen Corona geimpft.

Plus Wegen der Feiertage und der Schulferien werden derzeit womöglich weniger Corona-Fälle entdeckt. Das Impfen ging in Augsburg auch über die Weihnachtsfeiertage weiter.

Von Jörg Heinzle

Eine Pause gab es im Augsburger Impfzentrum an diesem Weihnachtsfest nicht. An Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen wurden dort weiter Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Insgesamt 35 Beschäftigte und fünf Ärzte machten Dienst und kümmerten sich um die Impfwilligen. Auch anderorts in der Stadt gab es trotz Weihnachten Impfaktionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb in Augsburg über die Feiertage relativ stabil - am Sonntag lag sie bei 160,6. Allerdings ist die Frage, ob die Zahlen derzeit das Infektionsgeschehen überhaupt richtig widerspiegeln.

