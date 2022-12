Die Covid-Bezwinger: Was aus der Corona-Intensivstation am UKA wurde

Von Max Kramer - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Ende 2021 standen am Uniklinikum Augsburg Mensch und System am Abgrund. Das Übel von damals, Corona, verblasst inzwischen. Doch der Notfallmodus ist geblieben.

Wo sich einst quasi die Hölle auftat, heute ein Symbol des Triumphs. An der milchig-matten Glastür zur Intensivstation 1.1 haben sie eine Zeichnung aufgeklebt, quadratisch-tellergroß, seitlich, eher unscheinbar. Sechs Figuren stehen dort aufgereiht, an ihren Körpern ein Katastrophenoutfit aus gelbem Kittel, Maske und Haube. Vor ihnen liegt der Gegner: ein klobiger, moosgrüner Haufen mit Sporen – das Übel, gegen das sie hier so lange so verzweifelt gekämpft haben. Mit Erfolg: Zwei Figuren haben eine Spritze und ein Schild mit Aufschrift "1.1" in das erlegte Viruswesen gerammt, eine andere reckt in Jubelpose einen Tubus in die Höhe. Es ist eine Kriegsszene, Sieger gegen Besiegter, datiert auf 22 – das Jahr, in dessen Verlauf sich hier am Uniklinikum Augsburg (UKA) vieles verändert hat.

