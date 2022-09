Augsburg

Die CSU kommt mit Markus Söder zum großen Parteitag nach Augsburg

Der Parteitag der CSU mit Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder findet Ende Oktober in Augsburg statt.

Plus Termin ist Ende Oktober. Die Messe Augsburg ist nicht zum ersten Mal Schauplatz einer zentralen Parteiveranstaltung. So lief es vor Jahren bei der SPD und der AfD.

Von Michael Hörmann

Ministerpräsident Markus Söder zieht es in diesen Wochen vermehrt nach Augsburg. Am vergangenen Samstag war der CSU-Politiker prominenter Gast beim traditionellen Plärrer-Umzug. In den nächsten Wochen warten zwei parteipolitische Termine auf Söder. Mitte September kommt er zum Bezirksparteitag der Augsburger CSU. Ende Oktober ist der CSU-Chef dann selbst Gastgeber eines Parteitags, der im Augsburger Messezentrum stattfindet. Mehrere Hundert Delegierte werden erwartet. Die Messe ist wieder einmal Schauplatz einer großen Veranstaltung einer Partei.

