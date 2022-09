Die Doppelbock-Alm kehrt zurück – aber nicht auf den Augsburger Plärrer

Plus Helmut Wiedemann war vor Corona dreimal Festwirt auf dem Augsburger Plärrer, ehe er aufgab. Jetzt wird er wieder Festwirt - in Gersthofen.

Auf dem Augsburger Herbstplärrer war Helmut Wiedemann in diesen Tagen schon unterwegs, allerdings nur noch als Privatmann. Dreimal war er vor der Corona-Zwangspause mit seiner "Doppelbock-Alm" Festwirt auf Schwabens größtem Volksfest. Doch dann gab er auf, weil die Kosten zu hoch waren – vor allem der Auf- und Abbau der zweistöckigen Hütte aus Holz erfordert einen großen Aufwand. Nun gibt er aber ein Comeback als Festwirt. Er wird seine Hütte bei der Gersthofer Kirchweih aufbauen – dieses Mal als "Gersthofer Fest-Alm". Das Volksfest in der Augsburger Nachbarstadt wird vom 7. bis 16. Oktober gefeiert. Kann Wiedemann sich irgendwann auch eine Rückkehr auf den Plärrer vorstellen?