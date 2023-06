Die eigene Wohnung wird in Augsburg immer weniger erschwinglich

Plus Es müssen wieder mehr neue Wohnungen in Augsburg gebaut werden, auch wenn das allein nicht der Weg zu niedrigeren Preisen ist. Doch ohne Neubauten droht eine Preisspirale im Mietmarkt.

Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung wird immer schwieriger zu realisieren: Die zuletzt sinkenden Preise fangen nicht ansatzweise auf, was an faktischen Mehrkosten durch die gestiegenen Kreditzinsen anfällt. Hinzu kommt, dass es Preisabschläge vor allem bei Immobilien gibt, in die man angesichts energetischer Mängel in absehbarer Zeit viel Geld investieren muss. Es treffen in den vergangenen Jahren exorbitant gestiegene Preise auf ein Zinsniveau, das zwar im historischen Vergleich moderat ist, bei den aktuellen Preisen aber dennoch manchen Kauf unmöglich macht. Wer nicht gut verdient oder über eine Erbschaft verfügt, hat es schwer mit dem Kauf.

Auf dem Wohnungsmarkt in Augsburg wird es noch ungemütlicher als es in der Vergangenheit schon war. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolfoto)

Schnelle Lösungen gibt es nicht. Einfach mehr zu bauen wird – selbst wenn es für die Baubranche wieder kalkulierbarer wird – nicht das Allheilmittel sein können, weil das die Baupreise in die Höhe treibt und Bodenspekulation befördert. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Es wird darauf ankommen, was man wie baut – serielles Bauen ist ein Ansatz, höhere Dichten, neue Wohnkonzepte. Und auch die Sozialquote der Stadt mit geförderten Wohnungen ist ein richtiger Ansatz.

