Die eigenen Finanzen zu planen, wird immer komplexer

Die Deutsche Bank hat für ihren Standort Augsburg Bilanz für das Jahr 2022 gezogen. Ein Fazit: Bankgeschäfte werden komplexer, der Beratungsbedarf steigt.

Die eigenen Finanzen zu planen, werde immer komplexer. Zu diesem Ergebnis kommt Stefan Schröer, Sprecher der lokalen Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Augsburg. Der Beratungsbedarf der Kundinnen und Kunden sei daher im zurückliegenden Jahr stark gestiegen. Während die einen überlegen, wie sie den Traum vom Eigenheim trotz gestiegener Zinsen noch stemmen können, käme anderen diese Entwicklung beim Sparen entgegen. Manche Haushalte hätten dagegen wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten kaum mehr Möglichkeiten, Geld zurückzulegen.

Die Deutsche Bank betreut in Augsburg 42.400 Kundinnen und Kunden. Vor allem die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungs- und Anlagemöglichkeiten habe im zurückliegenden Geschäftsjahr zugenommen. Eine energetische Sanierung der eigenen Immobilie sowie Investitionen in eine umweltschonende Energieversorgung stünden hoch im Kurs. Das Neugeschäft bei entsprechenden Finanzierungen habe sich positiv entwickelt. Das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug zum 31. Dezember 2022 rund 2,1 Milliarden Euro – das ist ein Rückgang um rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (nist)

