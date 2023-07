Die Eins vor dem Komma: Augsburg ehrt seine besten Mittelschüler

Einige Mittelschüler und Mittelschülerinnen haben ihren Abschluss mit Bestnoten gemacht. Wie sie das geschafft haben und wie es jetzt für sie weitergehen soll.

Einer nach dem anderen kommen sie nach vorne, um Hände zu schütteln und ein Zeugnis mit Bestnoten entgegenzunehmen. Augsburgs beste QA- und M-10-Mittelschülerinnen und Mittelschüler wollen mit diesem beeindruckenden Abschluss in der Tasche sehr unterschiedliche Wege einschlagen: Von der FOS über eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, zur Kinderpflegerin oder zum Mediengestalter bis hin zum Gymnasium ist alles dabei. Einige Schüler stechen nochmals besonders heraus.

Die Zeugnisvergabe fand dieses Jahr im Fürstenzimmer des Rathauses statt. "Ein besonderer Raum für eine besondere Leistung", lobt Dr. Martina Schliessleder vom Referat für Bildung und Migration die Jugendlichen. Auch Markus Wörle (Leiter des Staatlichen Schulamts in Augsburg) und Ernst Kröner (Leiter des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern) sprechen den Besten ihres Jahrgangs ihren Respekt aus. "Ihr seid die Zukunft", so Kröner.

Und wie sieht die Zukunft der Besten aus? Katharina Maul von der Franz-von-Assisi-Schule ist mit einem Notendurchschnitt von 1,0 beim Qualifizierenden Abschluss (QA) die Jahrgangsbeste in Augsburg. Wie sie das geschafft hat? "Ich bin ehrgeizig und wollte meinem Vergangenheits-Ich zeigen, dass ich es kann", sagt sie. Ihr Tipp ist, gut im Unterricht aufzupassen und mitzuarbeiten. Außerdem solle man sich nicht zu viel Druck machen: "Ich habe mir eigentlich vorgenommen, eine 1,5 zu schaffen, und habe mich selbst überrascht." Katharina möchte nächstes Schuljahr die zehnte Klasse und schließlich eine Ausbildung zur Erzieherin machen, da sie schon immer Freude an der Arbeit mit Kindern hatte.

Bester Mittelschul-Absolvent: "Kein Geheimtipp"

"Unkompliziert, ruhig, in jedem Fach begabt", so beschreibt Birgit Löffler Moody, Konrektorin der Centerville-Süd Mittelschule, ihren Schüler Tim Sauer. Er ist mit einem Notendurchschnitt von 1,2 der beste männliche QA-Mittelschüler. Einen Geheimtipp für gute Noten habe er nicht, denn die Schule falle ihm einfach leicht, sagt Tim, dessen Lieblingsfach Englisch ist und der mit seinem Abschluss an die Wirtschaftsschule gehen möchte.

Tim Sauer (1,2) und Katharina Maul (1,0) haben ein besonders beeindruckendes Zeugnis entgegengenommen. Foto: Michael Hochgemuth

Auch in den M-10-Klassen wurden gute Zeugnisse verteilt. Ihren Notendurchschnitt von 1,0 erklärt sich Frauke Handler aus der Kapellen-Mittelschule damit, dass sie einfach Freude am Lernen hat. Ihr Lieblingsfach: Mathe. Sie möchte nun im Augsburger Tierheim "Lech-Arche" eine Ausbildung zur Tierpflegerin machen. "Es war schon immer mein Traum, Tieren helfen zu können."

Jason Stiens (1,3) möchte an der FOS sein Abitur machen. Frauke Handler (1,0) verfolgt ihren Traumberuf der Tierpflegerin. Foto: Michael Hochgemuth

Jason Stiens von der Friedrich-Ebert-Mittelschule ist mit einem Schnitt von 1,3 der beste männliche M-10-Abgänger. Er habe ebenfalls nie viel lernen müssen, die Schule sei ihm leicht gefallen. "Mein Lieblingsfach ist Mathe, hauptsächlich aber, weil ich mich mit meiner Mathe-Lehrerin gut verstanden habe." Für Jason geht es im nächsten Schuljahr auf die FOS, wo er im Sozialwesen-Zweig sein Abitur machen möchte.

Die besten Schülerinnen und Schüler aller M-10-Klassen in Augsburg wurden im Rathaus geehrt. Foto: Michael Hochgemuth

Augsburgs beste Schüler der M-10-Klassen in alphabetischer Reihenfolge ihrer Schulen:

Maximilian Berger (Albert-Einstein-Mittelschule), Emma Wolf (Franz-von-Assisi-Schule), Lena Böhler (Friedrich-Ebert-Mittelschule), Leonie Müller (Friedrich-Ebert-Mittelschule), Jason Stiens (Friedrich-Ebert-Mittelschule), Julius Strobel (Förderzentrum Hören), Arbnor Gjaka (Goethe-Mittelschule), Frauke Handler (Kapellen-Mittelschule), Eleonora Mursa (Kerschensteiner-Mittelschule), Lina Walter (Montessori-Schule), Gabrijela Martinovic (Schiller-Mittelschule).

Augsburgs beste Schüler der QA-Klassen in alphabetischer Reihenfolge ihrer Schulen:

Alan Khalil (Albert-Einstein-Mittelschule), David Erdogan (Albert-Einstein-Mittelschule), Lea Whitted (Bärenkeller-Mittelschule), Tim Sauer (Centerville-Süd Mittelschule), Katharina Maul (Franz-von-Assisi-Schule), Lara Sargento Frajuca (Friedrich-Ebert-Mittelschule), Theresa Bosch (Förderzentrum Hören), Luca Müller (Firnhaberau-Mittelschule), Mersid Badallaj (Goethe-Mittelschule), Hermelle Ketchemen Dongmo (Hans-Adlhoch-Mittelschule), Jenia Gontscharo (Herrenbach-Mittelschule), Ruslana Karasevich-Yushkevich (Kapellen-Mittelschule), Seyma Kaskaya (Kapellen-Mittelschule), Emanuaele Effome (Kerschensteiner-Mittelschule), Paul Brand (Löweneck-Mittelschule), Paula Isensee (Montessori-Schule), Lea Heinrich (Montessori-Schule), Fadia Habib Gorges (Schiller-Mittelschule), Medina Kapic (St. Georg Mittelschule), Nevena Stojanoska (Werner-von-Siemens-Mittelschule).