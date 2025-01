Die Eisflächen bleiben leer – aber nicht wegen des Betretungsverbotes

Es ist ein bewölkter Samstagmittag am Kuhsee in Hochzoll. Das Thermometer zeigt knapp über 0 Grad und viele Spaziergänger laufen am Seeufer entlang. Zwar überzieht eine Eisschicht den See, doch drauf wagt sich niemand. Am Seeufer weist ein Schild auf das seit Oktober geltende Betretungsverbot von Eisflächen auf Gewässern hin. An diesem Tag ist es allerdings nicht nur das Verbot, das die Menschen davon abhält, das Eis zu betreten. Es ist eindeutig zu sehen, wie dünn die Eisdecke noch ist, teilweise gibt es große Löcher, an einem Ufer ist der See noch gar nicht zugefroren und es schwimmen Enten und Schwäne auf dem Wasser. Manche Spaziergänger setzen probehalber einen Fuß auf das Eis, merken aber schnell, wie instabil es ist.

Yasmin Sierafi ist an diesem Samstagmittag mit ihren Kindern am Kuhsee. Sohn Arian sitzt auf dem Steg und schlägt mit einem Stock Löcher in das Eis. Auch wenn es an diesem Tag ohnehin nicht möglich ist, begrüßt sie das Betretungsverbot der Eisfläche. „Vor allem, wenn die Kinder sehen, dass viele Leute auf dem Eis sind, wollen sie selbst natürlich auch drauf“, sagt Sierafi. Wenn durch das Verbot niemand auf das Eis ginge, kämen sie erst gar nicht in Versuchung. Gerade an solchen Tagen, an denen das Eis sehr dünn ist, wäre das gefährlich. Auch die 43-jährige Martina ist mit ihren Kindern am Kuhsee. Sie findet das Verbot prinzipiell auch gut, sagt aber, dass man es meist ohnehin schon sehe, dass das Eis nicht trägt. Besonders in den letzten Jahren sei das der Fall gewesen. „Man merkt den Klimawandel, aber es wird halt auch kaum etwas dagegen getan“, sagt sie. Auch Yasmin Sierafi bedauert, dass es oft nicht mehr kalt genug sei. Das letzte Mal seien sie während Corona auf dem zugefrorenen Kuhsee gewesen.

Betrungsverbot von Eisflächen in Augsburg: Das ist der Grund der städtischen Verordnung

An diesem Tag halten sich die Spaziergänger am Kuhsee also an das Betretungsverbot, das ausdrücklich das Betreten aller Eisflächen auf Gewässern untersagt. Lediglich in Ausnahmefällen kann die Stadt diese freigeben. Als sicher gilt eine Eisdecke aber auf stehenden Gewässern erst ab 15 Zentimetern Dicke, auf fließenden Gewässern ab 20 Zentimetern. Da diese Werte kaum noch erreicht werden, hat sich die Stadt, bis auf Weiteres, für dieses Verbot entschieden. Wer dennoch Eislaufen möchte, wird auf die Kunsteisbahnen im Curt-Frenzel-Stadion sowie in Haunstetten verwiesen.