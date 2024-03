Die Energiewende braucht Transparenz

Plus Ein Geothermie-Vorhaben im Verborgenen zu beantragen, passt nicht in die Zeit.

Das Ziel, Deutschland ab 2045 mit erneuerbaren Energien zu beheizen, ist hoch gesteckt, wenn man sich den überschaubaren Zeitraum bis dahin vor Augen hält. Das wird bedeuten, dass sich die Energieversorgung stark wandeln muss. Das wird für viele beschwerlich.

Auch in Augsburg wird es - abgesehen von bundespolitischen Diskussionen wie dem inzwischen entschärften Heizungsgesetz - nicht einfach werden: Der Umstieg von Erdgas auf Fernwärme, wie ihn die Stadtwerke in den kommenden Jahren forcieren werden, wird für Diskussionen sorgen. Die Stadtwerke versprechen künftig klimaneutrale Fernwärme, sodass Hauseigentümer sich keine Gedanken werden machen müssen, wie sie ihre Heizung klimaneutral bekommen. Gleichzeitig ist Fernwärme im Verbrauch für die angeschlossenen Haushalte kein besonders günstiger Energieträger (wenngleich man sich eine teure Heizungsanlage im Keller spart), weil der Leitungsbau aufwändig ist.