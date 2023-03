Die Energiewende ist auch mit Zumutungen verbunden

Plus Wenn Gasheizungen zum Auslaufmodell werden, müssen in den kommenden Jahrzehnten Zigtausende Haushalte in Augsburg umgestellt werden. Die Alternativen haben Vor- und Nachteile.

Die Klima- und Energiewende wird in den kommenden Jahren eine Reihe von Umwälzungen und teils auch Zumutungen mit sich bringen. Wenn aktuell mehr als die Hälfte des Augsburger Heiz-Energiebedarfs mit Erdgas gedeckt wird, werden Zigtausende Haushalte mittelfristig die Heizungsart ändern müssen (wobei Bestandsheizungen irgendwann ohnehin am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sein werden).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen