Die erste Messe ohne Corona-Auflagen erfüllt die Erwartungen

Die Interlift ging nach vier Tagen im Augsburger Messezentrum zu Ende. 11.800 Fachbesucher waren dabei. Für den Veranstalter ist dies ein sehr gutes Ergebnis.

Endlich wieder eine Messe ohne Corona-Auflagen: In Augsburg ging am Freitagabend die internationale Aufzugsmesse Interlift zu Ende. An vier Tagen kamen 11.800 Fachbesucher. Für den Veranstalter, die Firma Afag Messen und Ausstellungen, ist dies ein sehr gutes Ergebnis. "Die Interlift 2022 hat als erstes großes Event der Aufzugsbranche die Erwartungen nahezu aller Beteiligten weit übertroffen", sagt Sprecher Winfried Forster.

Die Interlift war wegen Corona verschoben worden

Die Interlift findet im Turnus von zwei Jahren in Augsburg statt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung wiederholt verschoben werden. Normalerweise findet die Messe auch immer im Oktober statt.

Die Interlift ging am Freitag im Augsburger Messezentrum zu Ende. Foto: Michael Hochgemuth

11.800 Fachbesucher aus 87 Ländern waren jetzt im Frühjahr nach Augsburg gekommen, um sich über die Innovationen und Trends der Aufzugsbranche zu informieren. Es habe sich für sie ebenso wie für die 350 Aussteller gelohnt, dabei gewesen zu sein, heißt es. Die Aussage bezieht sich auf eine Besucherbefragung. Danach sind nahezu neun von zehn Fachbesuchern mit ihrem Besuch (voll und ganz) zufrieden. 93 Prozent der Befragten haben die Absicht, auch die kommende Interlift zu besuchen. Mehr als die Hälfte der Besucher kam aus dem Ausland.

47 Bilder Messe Interlift - die Bilder vom Rundgang Foto: Michael Hochgemuth

Auch der größte Teil der 350 beteiligten Aufzugsunternehmen war froh, in Augsburg dabei gewesen zu sein, berichtet die Firma Afag in ihrem Abschlussbericht zur Messe. Für die meisten Firmen liefen die Geschäfte gut. Drei von vier Ausstellern waren alles in allen sehr zufrieden bis zufrieden. Auch die Erwartungen an das Geschäft nach der Messe seien hoch.

Die nächste Interlift ist für das Jahr 2023 geplant. Termin ist dann wieder Mitte Oktober.