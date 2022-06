Die ersten Besucher des Freibads in Lechhausen kommen aus Kempten

Die Anlage, für die kein Eintritt erhoben wird, ist bei Familien beliebt. Das haben jetzt auch die Großeltern aus dem Allgäu erfahren.

Das kleine Freibad in Lechhausen ist etwas Besonderes. Eintritt wird nicht erhoben. Es gibt zwei Becken, die allerdings nicht beheizt sind. Die Wassertemperatur dürfte derzeit wohl 17 Grad betragen. Am Samstag war die Eröffnung des Freibads. Die Zahl der Gäste, die sich nachmittags auf den Liegewiesen und im Wasser aufhielten, war überschaubar. Mehr als 15 Personen sind es nicht gewesen. Aber: Zwei Besucher am Premierentag kamen aus Kempten. Das kommt auch nicht alle Tage im Freibad Lechhausen vor.

Für die Besucher aus Kempten ist es eine Premiere

Sonja Oppenberger steht am Beckenrand. Die knapp zweijährige Enkelin Nala trägt sie auf dem Arm. "Wir sind das erste Mal hier in diesem Bad", sagt die Großmutter. Der erste Eindruck sei gut: "Für unsere Bedürfnisse ist es genau das richtige Bad". Sonja Oppenberger und ihr Mann Wolfgang besuchen am Wochenende die Tochter, die in Augsburg lebt. Auf dem Weg zur Tochter seien sie bereits öfters am Freibad vorbeigefahren, das nahe der Ulrichsbrücke liegt. "Wir haben immer gesagt, da sollten wir mal hin", sagt Sonja Oppenberger.

Das Lechhauser Freibad startete am Samstag in die Saison. Foto: Silvio Wyszengrad

Am Samstag hat es geklappt. Von der Tochter hätten sie erfahren, dass die Anlage an diesem Tag öffnet. Gemeinsam mit den beiden Enkelinnen habe man sich auf den Weg gemacht. Weil das Wetter an diesem Nachmittag passt, gebe es am Bad nichts auszusetzen. Obwohl: Wolfgang Oppenberger würde sich wünschen, dass womöglich ein Getränkeautomat aufgestellt werde. Der Kiosk, der zur Anlage gehört, hatte am Samstag geschlossen.

Die Stadt Augsburg betreibt vier Freibäder im Stadtgebiet

Das Freibad Lechhausen ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Es gehört zu den vier Freibädern der Stadt Augsburg. Bereits länger in Betrieb sind das Familienbad, das Bärenkellerbad und das Fribbe. In diesem Sommer gelten für einen Badebesuch keine Einschränkungen mehr wegen Corona.