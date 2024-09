Die Fahrgäste gehören in den Mittelpunkt

Der öffentliche Nahverkehr in der Region hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen. In den Landkreisen steigen die Kosten für den Regionalbusverkehr, dem man vor Jahren ein Fahrplankorsett von mindestens einem Bus pro Stunde und Ort gegeben hatte, immer weiter, ohne dass große Erfolge sichtbar sind. Teils wird darauf schon mit Rufbus-Systemen reagiert. In der Stadt ist die Lage anders, Fahrermangel und steigende Kosten machen sich auch hier bemerkbar.

