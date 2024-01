Die Familie Faber "rettet" den Wochenmarkt im Bärenkeller

Die neuen Händler werden am Samstag mit einem großen Hallo im Stadtteil begrüßt. Das versprechen sie sich von ihrem Engagement.

Für manche Menschen im Bärenkeller ist die Familie Faber aus Aichalch der "Retter" des Wochenmarkts im Stadtteil. Monatelang hatte sich die Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller auf die Suche nach einem neuen Obst- und Gemüsehändler gemacht. Jetzt ist er da. Am Samstag wurden Roland und Heike Faber mit einem großen Hallo am Bürgerplatz begrüßt. Für die ersten Kunden gab es kleine Präsente.

Die Familie Faber stammt aus Aichach. Erfahrungen mit Märkten bringt sie mit. Auch in Steingaden ist sie am Wochenmarkt mit ihrem Sortiment vertreten. In andere Städte liefern die Händler aus. Zum Auftritt im Bärenkeller sagt Roland Faber: "Wir wurden von einem Freund informiert, dass ein Händler dringend gesucht wurde." Man habe die Initiativ ergriffen.

Elias Boxler ist Stammkunde auf dem Haunstetter Wochenmarkt und kauft gerne bei Angelika Strobl vom Frischhof Königsbrunn ein. Foto: Peter Fastl

Im Bärenkeller sind es nun wieder drei Stände am Wochenmarkt, der immer samstags stattfindet. Allerdings kommt der Honig-Stand nur einmal im Monat. Wochenmärkte haben in Stadtteilen durchaus Tradition. Etabliert ist zum Beispiel der Markt in Haunstetten. Für Menschen, die gerne regionale Produkte einkaufen, ist dieser Termin Pflicht. Freitags findet regelmäßig der Wochenmarkt statt. Verkauft wird von 14 bis 16.30 Uhr in der Flachsstraße. Elias Boxler ist Stammkunde auf dem Haunstetter Wochenmarkt. Er kauft gerne bei Angelika Strobl vom Frischhof Königsbrunn ein. Er schätze die frischen Produkte, sagt er. (möh)