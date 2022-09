Augsburg

18:00 Uhr

Die Firma Autoflight möchte mit einem Lufttaxi in Augsburg abheben

Plus Schon 2026 könnte das Lufttaxi von Autoflight an den Markt gehen. Wie sich die Firma, die Personal ausbaut und neue Räume bezogen hat, für die Zukunft aufstellt.

Von Michael Hörmann

Geht es nach Chef Mark Henning, dann wird das Projekt eine Erfolgsgeschichte. Sein Ziel ist es, in Augsburg ein Flugtaxi zu entwickeln. Im Jahr 2026 könnte der Marktstart erfolgen. Die Weichen sind gestellt, das Unternehmen Autoflight wächst. Das Personal wurde in den zurückliegenden Monaten auf 25 Beschäftigte erhöht. Bis Jahresende sollen es bereits 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Bezogen hat das Unternehmen zudem neue Räume. Es sitzt jetzt an der Berliner Allee im ehemaligen Osram-Werk, das jetzt unter dem Namen "Leuchtwerk" firmiert. Wie nah ist der Traum vom Fliegen für die Firma schon?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

