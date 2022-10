Die Firma Siemens zieht in den Toni-Park

Heute beschäftigt das Unternehmen Siemens 200 Personen am Standort Augsburg. Früher waren es 6000 Menschen.

Noch sitzt die Siemens-Niederlassung Augsburg im Sigma Technopark in der Werner-von-Siemens-Straße. 200 Mitarbeiter sind für das Unternehmen am Standort tätig. Die jetzigen Räume entsprechen laut Unternehmen nicht mehr den Anforderungen an neue, zeitgemäße Arbeitswelten und auch nicht dem erklärten Ziel von Siemens, Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Daher folgt jetzt bald ein Umzug: Siemens zieht in den Toni-Park, der nicht weit vom jetzigen Standort liegt. Im Januar 2023 sollten die Büros bezogen werden, heißt es.

Siemens setzt in Augsburg auf Nachhaltigkeit

Der Toni-Park liegt zwischen Innenstadt und Universitätsviertel. Erste Überlegungen zu einer neuen Wirkungsstätte gab es bei Siemens bereits seit 2015. Pläne für eine Modernisierung der vorhandenen Räume oder einen Neubau wurden verworfen. Stefan Weber, Sprecher der Siemens-Niederlassung Augsburg, sagt: "Mit dem Gebäude im Toni-Park haben wir nun einen Standort gefunden, der unseren innovativen, nachhaltigen und qualitativen Ansprüchen entspricht." Die angemieteten Etagen seien nach den Bedürfnissen von Siemens geplant und gebaut worden. "Siemens gehört zu Augsburg und bleibt in Augsburg", bekräftigt Stefan Weber.

Die Siemens-Niederlassung Augsburg betreut mit rund 200 Mitarbeitenden in Vertrieb und Service Kunden und Geschäftspartner im Regierungsbezirk Schwaben über das gesamte Portfolio des Unternehmens. Früher arbeiteten bis zu 6000 Menschen bei Siemens in Augsburg. (möh)