Die Firma Walter feiert den Innovationsbogen in illustrer Runde

Im Frühjahr 2024 ziehen die ersten Mieter in den Innovationsbogen ein. Für Oberbürgermeisterin Eva Weber ist es ein Bauwerk, das man Augsburg nicht zugetraut hätte.

Die ersten Mieter werden im Frühjahr 2024 in das Gebäude im Augsburger Innovationspark einziehen. Ein Viertel der Fläche ist gegenwärtig vermietet. Die Unternehmen starten dann in einem architektonisch beeindruckenden Bauwerk, das man laut Oberbürgermeisterin Eva Weber "in dieser Form vielleicht gar nicht in Augsburg erwarten würde". Um so mehr freue sie sich, dass die Familie Walter das 50-Millionen-Euro-Projekt in Angriff genommen habe. Innovationsbogen heißt der Bau, der vom international renommierten Architekten Hadi Teherani aus Hamburg geplant wurde. Am Donnerstagabend fand im Beisein von 260 geladenen Gästen ein Pre-Opening statt, also eine Art Voreröffnung. Zum Programm gehörte eine Drohenshow mit Lichteffekten am Himmel.

Mit einer Drohnenshow wurden die Gäste überrascht. Foto: Peter Fastl

Roy Walter, Vorstand der Walter Beteiligungen und Immobilien AG, sagte, dass man die Veranstaltung nutze, um Akquise zu betreiben. Viel sagen müsse man jedoch nicht: "Das Gebäude wirbt für sich". Noch ist es eine Baustelle. Im Gebäudekomplex ist zwischenzeitlich ein Musterbüro eingerichtet worden. Roy Walter ist zuversichtlich, dass zum Start im ersten Quartal 2024 die Hälfte der Fläche vermietet sein könnte.

Der Augsburger Innovationspark wurde im Jahr 2013 eröffnet

Die Bedeutung des Komplexes hob Oberbürgermeisterin Eva Weber hervor. Es zeige sich einmal mehr, dass der Innovationspark auf einem sehr guten Weg sei. Vor zehn Jahren ging man an den Start. Ziel ist, Wirtschaft und Wissenschaft eng zu verzahnen. Forschungseinrichtungen sind ein Baustein des Innovationsparks.

Vorstand Roy Walter bei seiner Begrüßungsrede. Foto: Peter Fastl

Beim Pre-Opening wurde wiederholt auf die gute Kooperation zwischen der Firma Walter und der Stadtspitze hingewiesen. Zu den Gästen der Veranstaltung, die zu einem Treff der heimischen Immobilienwelt wurde, gehörten Bürgermeisterin Martina Wild und Bürgermeister Bernd Kränzle. Zu sehen waren ferner der frühere Oberbürgermeister Kurt Gribl und der ehemalige Baureferent Gerd Merkle, in deren Amtszeit die Weichenstellungen für den Innovationspark getroffen wurden.

Lesen Sie dazu auch