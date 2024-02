Die Firnhaberauheide wird in den nächsten Wochen aufgelichtet

Sträucher sollen zurückgeschnitten und teilweise entfernt werden. Ziel der Maßnahmen sei es, den Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten zu verbessern.

In der Firnhaberauheide werden in den kommenden Wochen Sträucher zurückgeschnitten und teilweise entfernt. Das teilt der Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg mit. Bis Ende Februar würden Weidensträucher mitsamt Wurzeln entfernt. Ziel der Pflegemaßnahme sei es, den Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten zu verbessern. Trotz der Beweidung der Heideflächen müssten alle paar Jahre Sträucher zurückgedrängt werden, so der Landschaftspflegeverband. Es gelte vor allem den Aufwuchs von Weiden in Schach zu halten, um konkurrenzschwächeren Arten wie Enzianen und Orchideen genügend Lebensraum zu garantieren.

Firnhaberauheide ist eines von zwei Augsburger Naturschutzgebieten

Die Firnhaberauheide ist – neben dem Stadtwald - eines von zwei Augsburger Naturschutzgebieten. Es liegt im Norden von Augsburg und wird von der A8 durchzogen. Mit rund 15 Hektar gehört das Areal zu den eher kleinen Naturschutzgebieten. (klijo)

