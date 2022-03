Augsburg

vor 31 Min.

Die Freibadsaison in Lechhausen ist für diesen Sommer gerettet

Plus Überraschendes Umdenken: Nach der Kritik des Wasserwirtschaftsamtes wird es vielleicht doch eine Ausnahmeregelung für das Abwasser geben. Die Stadt würde Geld sparen.

Von Michael Hörmann

Das kleine Freibad in Lechhausen wird in dieser Badesaison auf alle Fälle geöffnet. Dies hat Sportreferent Jürgen Enninger am Freitag erstmals in dieser Deutlichkeit bekannt gegeben. Bislang hatte die Stadt argumentiert, dass man an einer Zwischenlösung arbeite, um den Betrieb zu ermöglichen. Grund war ein Abwasserproblem im Bad. Jahrelange Praxis war es, das Abwasser in den vorbeifließenden Proviantbach zu leiten. Die Stadt betonte, dass dies in diesem Jahr nicht mehr gehen und es auch keine Ausnahmegenehmigung geben werde. Nun hört sich dies anders an: Eine Ausnahme ist nicht unwahrscheinlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen