Die Freunde des Alten Stadtbades plagen Nachwuchssorgen

Der Verein "Freunde des Alten Stadtbades" kümmert sich seit zwölf Jahren um den Erhalt des beliebten Schwimmbades. Doch jetzt wird dringend ein neuer Vorstand gesucht.

Das Alte Stadtbad in der Innenstadt gehört zu den beliebtesten Bädern in Augsburg. Dass es heute noch in seiner ursprünglichen Form zum Schwimmen und Saunieren einlädt, ist wohl einigen engagierten Augsburgern zu verdanken, die mit einem Bürgerbegehren im Jahr 2010 verhinderten, dass die Stadtregierung das Bad verkaufte. Weil man sich auch nach der Rettung des Bades weiter für dessen Erhalt einsetzen wollte, entstand aus der Gruppe der Verein "Freunde des Alten Stadtbades". Zwölf Jahre nach der Gründung geht es am Mittwoch um die Zukunft des Vereins. Der langjährige Vorsitzende des Vereins und Mitinitiator des Bürgerbegehrens, Franz Ragutzki, will auf der Hauptversammlung seinen Posten abgeben. Und hofft, dass sich jemand Jüngeres künftig um die Belange des Stadtbades kümmern wird.

Das Alte Stadtbad gibt es schon fast 120 Jahre. Foto: Annette Zoepf

Um das Schwimmbad kämpfen muss bei den Freunden des Alten Stadtbades heute niemand mehr. "Was nicht heißt, das wir nicht sehr genau hinschauen, sollte die Stadt wieder auf die Idee kommen, das Bad zu versilbern", sagen Ragutzki und seine Mitstreiter. Der Einsatz für Schwimmbad und Saunalandschaft war in den vergangenen Jahren eher aktiver Art - mit Farbeimer und Pinsel beispielsweise haben sie die Räume des historischen Bades nach und nach verschönert oder Renovierungsarbeiten, die sich die Stadt nicht leisten wollte, bezahlt.

Erste Handlung des Vereins war ein Buch über das Alte Stadtbad in Augsburg

Die erste "Amtshandlung" des Vereins war die Erstellung des lesenswerten Büchleins "Altes Stadtbad - 100 Jahre Geschichte", das es noch immer im Café des Alten Stadtbades zu erwerben gibt, erinnert sich Gründungsmitglied und Café-Betreiberin Anna Gaßner. In dem Buch findet man viele historische Fotografien aus den Gründungszeiten des Jugendstilbades, aber auch ganz persönliche Schilderungen von Stammgästen, die dort über Erlebnisse aus "ihrem" Stadtbad berichten. Auch das Programm zur 110-Jahr-Feier des städtischen Bades mit Musik und verschiedensten Aktivitäten wurde 2013 von den Vereinsmitgliedern organisiert.

Die historische Schwimmhalle im Alten Stadtbad. Foto: Silvio Wyszengrad

Regelmäßige Saunagäste kennen den Eisbrunnen im Innenhof des Alten Stadtbades. Dieser wurde der Bevölkerung aus dem Erlös des Büchleins geschenkt und sorgt für frische Eiswürfel für den Saunagang. Allerdings ist der Brunnen seit Langem außer Betrieb - offenbar steht die Stadt auf dem Standpunkt, wer etwas spendet, solle auch für die Reparatur aufkommen, heißt es leicht verschnupft beim Verein.

Freunde des Alten Stadtbades veranstalteten eine Sommersauna

Beliebt war auch die Sommersauna, die die Freunde des Alten Stadtbades über einige Jahre veranstalteten. Wenn im Mai die Stadt die Saunasaison offiziell beendete, hielten Mitglieder des Vereins die Sauna noch einige Wochen lang offen, machten Aufgüsse und kümmerten sich um die Gäste. "Das ist leider inzwischen auch nicht mehr möglich, weil es für die finanzielle Abwicklung mindestens einen städtischen Mitarbeiter braucht und die Stadt das nicht mehr möchte", bedauert Ragutzki.

110 Mitglieder hat der Verein derzeit. Angefangen hat man 2010 mit 60 Mitgliedern, zur Hochzeit waren es 150 Mitglieder. Aktiv sind davon aber nur wenige. "Das ist bei uns nicht anders als bei den meisten Vereinen", weiß Anna Gaßner. Der langjährige Vereinsvorsitzende und ehemalige Betriebsleiter des Bades, Franz Ragutzki, will aus persönlichen Gründen seinen Posten zur Verfügung stellen. "Ich habe schon mehrere der aktiveren Saunagänger angesprochen, ob sie sich die Aufgabe vorstellen könnten - aber nur Absagen bekommen", bedauert er. Dabei würde er dem oder der "Neuen" auf jeden Fall mit seiner Erfahrung zur Seite stehen, wie Ragutzki betont. Wenn sich niemand findet, würde das wohl die Auflösung des Vereins bedeuten. "Aber ich bin optimistisch, dass sich am Mittwoch jemand bereit erklärt, den Verein weiterzuführen", sagt der Vorsitzende.