Die Fusions-Diskussion braucht Fakten

Im Augsburger Nahverkehr gibt es an mehreren Stellen Probleme. Am meisten treibt die Fahrgäste um, dass aufgrund von Fahrermangel weniger Busse unterwegs sind und es - selten, aber zu oft - zu ungeplanten Ausfällen kommt. Wer nicht zwingend auf den Nahverkehr angewiesen ist, lässt sich so etwas zweimal gefallen, dann steigt er um. Hinzu kommt, dass seit der Tarifreform 2018 mit den Verschlechterungen für manche Gelegenheitsfahrgäste nach wie vor keine Ruhe eingekehrt ist. Manche Fahrgäste zogen Vorteile aus der Reform, doch natürlich sind es die Verlierer, die sich beklagen. Eine Reform der Reform ist, trotz mehrerer Nachbesserungs-Aktionen, unterschwellig immer wieder ein Thema. Denn gleichzeitig stiegen die Fahrpreise in den vergangenen Jahren teils in Rekordsprüngen. Der zuletzt festgestellte Rückgang der Nahverkehrsnutzung im städtischen Verkehrsmix liegt sicher an mehr Homeoffice, doch auch Zufriedenheit mit Tarif und Takthäufigkeit dürften eine Rolle spielen.

