Die Gastronomie im Alten Stadtbad öffnet wieder

Im Alten Stadtbad in Augsburg gibt es wieder eine Gastronomie. Am 9. Oktober öffnet die Augsburger Gastronomin Anja Doll das beliebte Café im ersten Stock des Bades. Dann können sich die Besucherinnen und Besucher des Schwimmbades und des Saunabereiches wieder während ihres Aufenthaltes bewirten lassen. Die neue Wirtin hat schon anderswo Erfahrung gesammelt.

Im Mai hatte die langjährige Pächterin des Cafés, Anna Gaßner, aufgegeben, weil ihr nach eigener Aussage unter anderem durch die lange Schließung der Sauna die finanzielle Grundlage für ihr Geschäft weggebrochen war. Ein Hilferuf an die Stadt hatte keine Wirkung gezeigt. Damit standen die Räume des Cafés und der dazugehörige Wellnessbereich nach der Sommerpause zunächst leer.

Anja Doll ist Pächterin des Kiosks im Naturfreibad Fischach. Nun übernimmt sie auch das Alte Stadtbad in Augsburg. Foto: Siegfried P. Rupprecht

Die neue Pächterin, Anja Doll, betreibt im Sommer den Kiosk des Freibades der Gemeinde Fischach. Die Betriebszeiten des Freibades im Sommer und des Augsburger Hallenbades in der Wintersaison liegen laut Doll ideal, sodass sie auf diese Weise ganzjährig beschäftigt ist.

Altes Stadtbad: Zunächst wird nur das Café im ersten Stock geöffnet

Zunächst wird laut Doll nur das Café im ersten Stock geöffnet, der Nebenraum, in dem früher Veranstaltungen stattfanden, steht zunächst nicht zur Verfügung. Im Café soll es neben Kaffee und Kuchen auch einen Mittagstisch mit wechselnden, selbst gekochten Gerichten geben. Das Café ist von Montag bis Donnerstag ab 9.30 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag gibt es kulinarische Themenabende - an diesen Tagen ist bis 20 Uhr geöffnet.

Für die Versorgung der Saunagäste steht im Bistro ein Getränkeautomat zur Verfügung. Wer etwas aus dem Café möchte, kann dort anrufen - die Speisen und Getränke werden dann in das Sauna-Bistro gebracht, so die Gastronomin.

