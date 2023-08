Die Gedanken zur "Stadt der Zukunft" sind nicht innovativ, aber schlüssig

Plus Die Stadt möchte bei künftigen Bauprojekten verdichtetes Wohnen und kurze Wege schaffen. Eine sinnvolle Planung für eine Großstadt – die aber nur unter einer Prämisse aufgeht.

Es klingt schlüssig, was die Stadt sich in Sachen Wohnungsbau und Quartiersgestaltung vornimmt – auch wenn vieles, was in der Zukunft geplant ist, in Teilen Augsburgs schon lange existiert, ganz einfach, weil es so gewachsen ist. Denn natürlich gibt es längst verdichtete Ecken, in denen kurze Wege herrschen, in denen unterschiedliche Arten von Wohnhäusern ganz in der Nähe von Kitas und Supermärkten stehen und man, auch dank guter Anbindung mit Trams und Bussen, eigentlich kein Auto braucht. Man muss, zum Beispiel, weder in der Innenstadt, noch in Lechhausen oder Oberhausen lange nach solchen Straßenzügen suchen.

Aber das macht es ja nicht falsch, darüber nachzudenken und konkret zu planen, wie künftige, große Wohnbauprojekte etwas werden können, das sich wie ein organischer Teil der Stadt anfühlt, nicht wie in sich abgeschottete Welten, die mit dem Rest Augsburgs nichts zu tun haben.

