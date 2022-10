Augsburg

18:00 Uhr

Die Geister im Dom und die als Hexe verdächtigte Anna Eberle

Plus Schauergeschichten werden gerne erzählt - vor allem rund um Halloween. Auch in Augsburg soll einiges Gruseliges passiert sein.

Von Ina Marks

Manche Vorkommnisse in Augsburg lehren mitunter das Fürchten. Und dann gibt es noch die echten Schauergeschichten, die kaum jemand kennt. Oder wussten Sie, dass es in der Nähe der Barfüßerkirche mal gespukt haben soll? Christina Höhberger-Heckel hat einige überlieferte Gruselgeschichten auf Lager. Seit sechs Jahren bietet sie bei ihren Stadtführungen auch die Tour "Gespenstisches Augsburg" an. Startpunkt ist immer der Dom, um den sich gleich zwei Geschichten ranken.

