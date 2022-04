Die Gewerkschaft DGB geht am 1. Mai neue Wege in Augsburg

Die Mai-Kundgebung findet dieses Jahr in Augsburg am Königsplatz statt. Der Rathausplatz bleibt außen vor. Wie das Programm der Veranstaltung aussieht.

Die Corona-Pandemie hat in den beiden zurückliegenden Jahren die traditionellen Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Augsburg ausgebremst. Es gab weder einen Demonstrationszug noch eine Kundgebung. Dieses Jahr ist es anders. Angelehnt an Loriot stellt sich die Frage: "Ja, wo laufen sie denn?" – Der DGB geht nach zwei Jahren Pause neue Wege. Veranstaltungsort ist jetzt der Königsplatz. Der Rathausplatz ist zumindest in diesem Jahr aus dem Rennen. Gestartet wird wie üblich am Gewerkschaftshaus nahe des Curt-Frenzel-Eisstadions.

DGB-Maifeier in Augsburg: Der Zug startet um 10 Uhr

Um 10 Uhr setzt sich am Sonntag, 1. Mai, der Marsch in Bewegung. Start ist am Gewerkschaftshaus mit der Adresse Katzenstadel 34. Gegen 10.45 Uhr soll es dann am Königsplatz ein buntes Programm geben. Hauptredner ist der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn. Sprechen wird zudem Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). "Für Essen und Getränke sowie eine Kinderbetreuung ist gesorgt", sagt die Augsburger DGB-Chefin Silke Klos-Pöllinger. Moderiert wird die Veranstaltung von Stadtrat Frederik Hintermayr (Die Linke), der beim DGB als Jugendsekretär tätig ist. Der musikalische Ausklang ist mit DJ Assur angesetzt.

"1. Mai - Gemeinsam Zukunft gestalten 2022" lautet das Motto der Maifeier. Es ist eine bundesweite Aktion. Dass der DGB den Veranstaltungsort wechselt, kam in der Vergangenheit bereits vor. Seit dem Jahr 2015 war der Rathausplatz der Ort für die Kundgebung. Zuvor ging es immer auf die Freilichtbühne.