Die Grünanlage beim Seitzsteg in Oberhausen hat sich herausgeputzt

Die Grünanlage nahe der Wertach ist runderneuert. Auch in der Augsburger Jakobervorstadt greift ein Projekt der Städtebauförderung.

Die Städtebauförderung macht es möglich: Der Seitzsteg in Oberhausen hat sich herausgeputzt, die dortige Grünanlage Schöpplerstraße ist runderneuert. Dies wurde am Samstag gefeiert. Auch in der Jakobervorstadt kommt ein Projekt der Städtebauförderung zum Tragen.

Am Samstag fand der bundesweite Tag der Städtebauförderung statt. In Augsburg seien mithilfe der Städtebauförderung in den zurückliegenden 50 Jahren zahlreiche Projekte realisiert werden, teilt die Stadt mit. Altstadt, Innenstadt oder die Entwicklung der ehemaligen Kasernenareale Reese und Sheridan werden als Beispiele genannt.

Oberhausen ist ein Schwerpunkt bei der Städtebauförderung

Ein Schwerpunkt der Städtebauförderung in Augsburg liege im Stadtteil Oberhausen, heißt es. Nun wurde die umfassend runderneuerte Grünanlage zwischen Schöpplerstraße und Wertach offiziell eröffnet. Durch neue Aussichtsbalkone und Treppen sowie die ausgelichteten Gehölze sei der Fluss wieder im Quartier erlebbar, heißt es. Auch der Spielplatz mache Kindern jetzt wieder Spaß. Zudem lädt ein neuer Platz am Seitzsteg zu Aufenthalt und Begegnung ein.

Auch neue Spielmöglichkeiten sind in der Grünanlage an der Schöpplerstraße in Oberhausen entstanden. Foto: Klaus Rainer Krieger

Das Projekt wurde durch die Regierung von Schwaben gefördert. Weitere Schwerpunkte der Städtebauförderung im Stadtteil Oberhausen sind der Friedensplatz, das Schulcafé in der Löweneckschule oder die grundlegend sanierte Schul- und Freizeitsportanlage Oase. Sie sollen Treffpunkte für das Zusammenleben im Stadtteil sein. Die Umgestaltung der Flurstraße oder die Querungshilfen in der Wertachstraße haben die Verhältnisse für Fußgänger verbessert und Platz für neue Bäume geschaffen. Zusätzliches Grün und die Entsiegelung von befestigten Flächen sollen den dicht bebauten Stadtteil besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Daher werden in Kürze zwei Förderprogramme für Klimabäume auf Privatgrundstücken und die professionelle Beratung zur Begrünung der Höfe, Fassaden und Dächer aufgelegt.

In der Jakobervorstadt freuen sich Eltern und Kinder über neuen Spielplatz

Der Tag der Städtebauförderung wurde zudem in der Jakobervorstadt gefeiert. In der Gasse Am Bogen fand ein Nachbarschaftsfest statt, das von Anwohnern mit Unterstützung des Quartiersmanagements organisiert wurde. Wo lange Zeit eine öde Sand- und Schotterfläche unter Bäumen war, ist jetzt ein kleiner Spiel- und Aufenthaltsort entstanden. Durch die finanzielle Unterstützung von Bund und Land können benachteiligte Stadtviertel aufgewertet, militärische oder industrielle Brachflächen entwickelt und die Innenstadt beziehungsweise Stadtteilzentren gestärkt werden, informiert die Stadt.