Die Grünen-Politikerin Christine Kamm wird 70

Nach 15 Jahren als Landtagsabgeordnete sitzt Kamm wieder im Augsburger Stadtrat - und schätzt den "fairen Umgang" zwischen CSU und Grünen in der Regierungskoalition.

Mit 66 Jahren verabschiedete sich Christine Kamm nach drei Amtsperioden aus dem Landtag, um Jüngeren Platz zu machen. Doch von einem geruhsamen Leben ist die Grünen-Politikerin, die am Dienstag ihren 70. Geburtstag feiert, weit entfernt. Seit zweieinhalb Jahren sitzt sie, wie schon vor ihrer Abgeordnetentätigkeit, im Stadtrat. Hinzu kommen der Vorsitz bei der Ortsgruppe des Bund Naturschutz und im Frauenverband "In Via" sowie ihr Engagement beim Verein "Tür an Tür". "Allmählich sollte ich mir gezielt Nachfolgerinnen und Nachfolger aufbauen", sagt Kamm angesichts ihres vollen Terminkalenders und lacht.

Christine Kamm schätzt die Zusammenarbeit mit der CSU

Gleichwohl macht die Diplomökonomin, die mit ihrem Mann Raimund Kamm in Pfersee lebt, keinen Hehl daraus, dass sie es genießt, für das Gemeinwohl tätig zu sein und etwas zu bewegen. Ihre Gesundheit lasse das zu, freut sie sich. Im Stadtrat ist es für Kamm spannend zu erleben, dass die Grünen in der Regierung sind - die 15 Jahre zuvor hat sie als Abgeordnete in der Opposition erlebt. Es herrsche "ein fairer Umgang" zwischen den Koalitionspartnern, sagt sie zur Zusammenarbeit mit der CSU im Augsburger Rathaus.

Ihr runder Geburtstag ist für Christine Kamm Anlass, mit Familie (darunter drei erwachsene Kinder), dem Freundeskreis sowie Weggefährtinnen und -begleitern zusammenzukommen. Aus organisatorischen Gründen hat sie das Fest, zu dem ein Ausflug auf dem Schienennetz der Augsburger Localbahn zählt, auf vergangenen Samstag vorverlegt. Neben der Bahn zählt das Fahrrad zu den bevorzugten Fortbewegungsmitteln der Augsburgerin. Viele größere und kleinere Touren hat sie unternommen. Fürs nächste Jahr steht ein Ausflug entlang der Nordseeküste auf ihrer Wunschliste. Aber auch in Norditalien ist sie gerne unterwegs. Mit dem E-Bike ließen sich Steigungen gut bewältigen, sagt Kamm. (bau)