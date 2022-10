Die Haag-Villa kann nicht mehr für Veranstaltungen gemietet werden

Plus Für die Öffentlichkeit ist die Augsburger Villa künftig nur noch erlebbar, wenn man als Gast ins Sterne-Lokal August geht. Was mit den übrigen Räumen passiert.

Die Stadtwerke haben die Haag-Villa in der Johannes-Haag-Straße nahe dem Jakobertor nun komplett vermietet. Das bestätigten sie auf Anfrage unserer Redaktion. Für die Öffentlichkeit wird das denkmalgeschützte Gebäude, das die Stadtwerke aufwendig sanierten, künftig nur noch sehr eingeschränkt zugänglich sein.