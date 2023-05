Die Haltestelle "Messerschmitt" in Haunstetten wird umbenannt

Nachdem die früheren Messerschmitt-Werke – eine der Waffenschmieden im Dritten Reich – seit Jahrzehnten anders heißen, folgt nun die Haltestelle in Augsburg nach.

Die Stadtwerke werden die Haltestelle "Messerschmitt" der Linie 2 in Haunstetten umbenennen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Aufsichtsrat gefasst. Die Stadtwerke wiesen zuletzt darauf hin, dass Nahverkehrsnutzer mit dem Haltestellennamen heute nichts mehr anfangen könnten (wir berichteten). Die Messerschmitt-Werke gingen später im Konzern MBB auf, der wiederum Bestandteil des heutigen Flugzeugteilehersteller Premium Aerotec wurde. Haltestellennamen, so die Stadtwerke, sollten sich aber an markanten Gebäuden oder Querstraßen orientieren. An den Namen Messerschmitt erinnere heute in der Umgebung nichts mehr. Gelegentlich gibt es aus diesen Gründen Umbenennungen, speziell bei nach Firmen benannten Haltestellen (etwa Siemens). Der Haltestellenname Osram hingegen hat sich bislang noch gehalten.

Beim Thema Messerschmitt gibt es zudem eine historische Komponente. Die Messerschmitt-Werke waren im Zweiten Weltkrieg einer der wichtigsten Rüstungsproduzenten und setzten Zwangsarbeiter ein. Das sorgte dafür, dass es auch einen politischen Vorstoß in Richtung Umbenennung gab. Mit der Frage, wie mit dem Namen Messerschmitt im Stadtbild umzugehen ist, beschäftigte sich vor einigen Jahren bereits eine mit Fachleuten und Stadträten besetzte Kommission. Bei der 1980 gebauten Prof.-Messerschmitt-Straße im Univiertel entschied man sich gegen eine Umbenennung. Begründet wurde dies mit Verflechtungen Messerschmitts zur Stadtgeschichte. Nun gibt es ein Hinweisschild. (skro)