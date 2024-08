Die Heimat in bunten Wasserpfeifen: Zu Besuch im Shisha-Laden

Wenn man den Amy-Shop an der Neuburger Straße in Lechhausen betritt, kommt man irgendwie auch in eine andere Welt. Ein kleines Fleckchen Orient. Die unzähligen, bunten Wasserpfeifen in sämtlichen Variationen stechen am meisten ins Auge. Das Equipment wie Schläuche, Tabakköpfe oder Mundstücke stehen sauber in den Regalen. Dazu Tabak in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen und dazu - wie passend - auch Backgammon-Spiele. Ein Paradies für Shisha-Raucher.

Wolfgang Langner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserpfeife Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis