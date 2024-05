Die heiße Phase an der Baustelle am Stephingerberg beginnt

Autofahrer müssen sich nahe der MAN in Augsburg auf Behinderungen einstellen. Es gibt Umleitungen. So sieht der Fahrplan jetzt aus.

Autofahrer müssen sich nahe der MAN weiterhin auf Behinderungen einstellen. Der Stephingerberg ist gegenwärtig für Fahrzeuge gesperrt. Es gibt kein Durchkommen. Auch auf der Straßenseite gegenüber ist die Durchfahrt nicht möglich. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an einer Bushaltestelle, die Auswirkungen auf das direkte Umfeld haben.

Stadt Augsburg baut Bushaltestellen barrierefrei aus

Die Stadt Augsburg baut im Unteren Graben und in der Müllerstraße zwischen Henisiusstraße und Stephingerberg drei Bushaltestellen barrierefrei aus. Betroffen ist auch die Haltestelle nahe des Stephingerbergs. Sie wird barrierefrei hergestellt. An dieser Stelle wird in mehreren Bauphasen gearbeitet. Arbeiten laufen seit einigen Wochen. Stephingerberg und Brückenstraße sind zur Sackgasse geworden. Die Umleitung der Brückenstraße wird über die Stadtbachstraße und Berliner Allee eingerichtet, für den Stephingerberg über die Frauentorstraße, Thommstraße und Georg-Haindl-Straße/Müllerstraße.

Gegenwärtig ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg in beiden Richtungen eingerichtet. Die Stadt kündigt an, dass die abschließende Bauphase im Mai über die Bühne geht. Von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, stehen Asphaltierungsarbeiten an. Der Untere Graben wird einspurig, wobei beide Fahrtrichtungen mittels einer Ampel aufrechterhalten werden kann. Radler verkehren stadtauswärts im fließenden Verkehr. Fußgänger werden am Baufeld vorbeigeleitet. Die Ersatzbushaltestelle ist aktuell verschoben.

Am Knotenpunkt Müllerstraße/Stephingerberg/Unterer Graben/Brückenstraße sei die Fahrbahn in die Jahre gekommen, teilt die Stadt mit. Deshalb wird sie saniert. Dabei sollen Verbesserungen für Menschen mit Geh- und Sehbehinderungen erreicht werden. Am Knotenpunkt werden die Furten angepasst, sodass durch eine bessere Sicht die Verkehrssicherheit für die Fußgänger erhöht wird.

Im Juni beginnt der Umbau der östlichen Haltestelle Klinik Vincentinum (stadtauswärts). Hier muss für die Arbeiten die stadtauswärtige Fahrbahn gesperrt werden. Wie bereits bei der anderen Haltestelle (westliche Haltestelle Vincentinum) werden die Fahrbahnen verschwenkt, können jedoch in beiden Fahrtrichtungen erhalten werden. Die gesamten Arbeiten sollen bis Ende Juni beendet werden, teilt die Stadt mit. (möh)

