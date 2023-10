Augsburg

Die Herbstfärbung an den Bäumen setzt dieses Jahr später ein

Plus In den Parks sind die Bäume bisher meist noch grün belaubt. Das liegt aber nicht an den spätsommerlichen Temperaturen, sondern hat eine andere Ursache. Jetzt steht ein Wetterumschwung an.

Die Herbstfärbung bei Laubbäumen ist in Augsburg in diesem Oktober bisher weitgehend ausgeblieben - in den Parks und Grünanlagen ist meist noch Grün die dominierende Farbe an den Bäumen, als wäre es Sommer. Mit den spätsommerlichen Temperaturen, die diese Woche noch vorherrschten, hat das aber wenig zu tun.

Vor allem der recht feuchte Juli und August hätten dafür gesorgt, dass die Bäume gut dastehen und nicht bereits Ende August/Anfang September die Blätter abwerfen, so das städtische Grünamt. In den Vorjahren habe der Blattwurf deutlich früher eingesetzt, was an der Trockenheit gelegen habe. Allerdings, so die Behörde, seien der September und auch jetzt der Oktober wieder deutlich zu trocken. Im Botanischen Garten habe man den Außenbereich stärker bewässern müssen.

