Die Hermes House Band eröffnet die Augsburger Sommernächte

Die niederländische Band spielt am 27. Juni in der Innenstadt bei den Augsburger Sommernächten. Das Stadtfest dauert bis Samstag, 29. Juni.

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Hermes House Band wird in diesem Jahr das Augsburger Stadtfest offiziell eröffnen. Auftakt ist am Donnerstag, 27. Juni. Die Augsburger Sommernächte dauern bis einschließlich Samstag, 29. Juni. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Sommernächte sind auf mehrere Festzonen in der Innenstadt verteilt.

Die Augsburger Sommernächte finden von 27. bis 29. Juni statt. Foto: Peter Fastl

Veranstalter ist im Auftrag der Stadt die Gesellschaft Augsburg Marketing. Wie es heißt, soll passend zur EM-Partystimmung im Land die niederländische Band für die richtige Stimmung am Eröffnungstag sorgen. "Wir sind stolz darauf, dass die Hermes House Band bei den Augsburger Sommernächten Station macht", sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing.

Die Augsburger Sommernächte laden laut Veranstalter zum Flanieren, Feiern und Freunde treffen ein. Kulturell und gastronomisch wird auch dieses Jahr einiges geboten: Auf 16 Bühnen werden von über 90 Bands, DJs und Künstlerinnen und Künstlern, alle Musikrichtungen von Rock, Pop, Folk und Jazz bis hin zu HipHop oder Afro live gespielt. Knapp 100 hauptsächlich regionale Gastronomen sorgen mit Falafel über süße Waffeln bis hin zur Currywurst und Bowl bei den Augsburger Sommernächten für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot, heißt es. (möh)

Lesen Sie dazu auch