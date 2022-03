Die Hessenbachstraße in Augsburg wird bis Herbst zur Einbahnstraße

Die Stadt Augsburg muss in der Hessenbachstraße einen Kanal sanieren. Das hat Auswirkungen auf den Auto- und den Busverkehr.

Die Stadt wird ab Donnerstag, 24. März, mit Sanierungsarbeiten am Abwasserkanal unter der Hessenbachstraße in Pfersee beginnen. Die Hessenbachstraße wird von der Ackermann-Brücke in Fahrtrichtung Augsburger Straße zur Einbahnstraße. Der Verkehr in Richtung Norden wird über Augsburger Straße, Eberlestraße und Bgm.-Ackermann-Straße umgeleitet. Teils entfallen Parkplätze am Straßenrand. Bereits am Montag beginnen die ersten Vorbereitungen, aber noch ohne Verkehrsauswirkungen.

Augsburg: Baustelle in der Hessenbachstraße hat Auswirkungen auf Verkehr

Die Baustelle wird auch Folgen für den Busverkehr haben. Stadteinwärts fährt die Buslinie 32 über die Hessenbachstraße wie gewohnt. Stadtauswärts wird die Linie 32, wie der restliche Verkehr, über die Eberlestraße, umgeleitet und hält an den dortigen Haltestellen. Die Haltestellen "Hessenbachstraße" und "Am Alten Hessenbach" werden stadtauswärts nicht angefahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Oktober dauern. (skro)