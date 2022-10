Augsburg

vor 31 Min.

Die Hessing Klinik verliert ihren Leiter

In der Hessing Klinik steht wieder ein Personalwechsel an.

Plus Der Chef der Orthopädischen Fachkliniken verlässt die Augsburger Hessing Klinik. Es ist nicht die einzige Kündigung in einer leitenden Position.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Hessing Klinik selbst spricht von einer natürlichen Fluktuation, die es auch unter Führungskräften gebe. Andere wiederum erzählen hinter vorgehaltener Hand, dass sich das Betriebsklima in dem Krankenhaus in Göggingen verschlechtert habe. Fakt ist, dass in der Hessing Klinik zwei Personen in leitenden Positionen gekündigt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen