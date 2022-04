Augsburg

Die Hochschule Augsburg schreibt weiter Masken vor: Das sorgt nun für Ärger

An der Hochschule Augsburg gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht, was unter Studierenden für heiße Diskussionen sorgt.

Plus An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht. Der Hochschulpräsident spricht von einer "saublöden Entscheidung".

Von Eva Maria Knab

Fast 6800 Studierende an der Hochschule Augsburg sind wieder auf dem Campus zurück. Sie müssen aber in geschlossenen Räumen weiterhin FFP2-Maske tragen. Diese hausinterne Regelung sorgt für Diskussionen. Schließlich sinken die Corona-Infektionszahlen und in anderen Bereichen sind fast alle Beschränkungen wegen der Pandemie ausgelaufen. Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair sagt wörtlich: "Es ist eine saublöde Entscheidung."

