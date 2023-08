Besucherzahl der Elias-Holl-Ausstellung bleibt hinter den Erwartungen zurück

Plus Von Besuchern der Elias-Holl-Ausstellung kommt Lob und Kritik. Der Leiter des Maximilianmuseum sagt, es gebe erstmals lediglich ein digitales Gästebuch. Stimmt das?

Die Stadt Augsburg hat ihrem bekannten Stadtbaumeister Elias Holl eine Sonderausstellung im Maximilianmuseum gewidmet. Sie informiert drei Monate lang über Leben und Wirken Holls, der vor 450 Jahren geboren wurde. Zur Halbzeit haben 5500 Gäste die Ausstellung besucht. Doch diese Zahl bleibt hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück. Woran könnte das liegen? Wie eine Ausstellung bei denen ankommt, die sie schon gesehen haben, ist oft im Gästebuch nachzulesen. Dort werden Lob und Kritik handschriftlich geäußert. Bei Holl ist dies nicht der Fall. Laut Auskunft der Kunstsammlungen gibt es dieses Mal lediglich ein digitales Gästebuch. Einige Besucher jedoch sagen, noch bis vor Kurzem habe ein "herkömmliches" Gästebuch ausgelegen ...

Dieses papierne Gästebuch lag links neben dem Eingang aus, erinnern sich Besucher. Auch das Kassenpersonal bestätigt dies. Allerdings sei dieses Buch von Museumsmitarbeitern wieder weggenommen worden. Einzelne Besucher hatten sich dem Vernehmen nach im Gästebuch auch negativ geäußert, unter anderem über das Aufsichtspersonal.